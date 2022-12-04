هذا ما يفعله معي والدي !! .. اعترافات جريئة للنجمة السعودية « رهف القحطاني »

الرياض - محمد الاطلسي - أحدث نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القحطاني​ ضجة كبيرة من جديد بين الجمهور بعد قولها بشكل طريف ان والدها يُعاملها كالرجال. وعبر صفحتها الخاصة، قالت رهف القحطاني: "ابوي يعاملني كأني رجال، يدق علي ويسالني وينك وايش تسوين؟".

على صعيد آخر كان انتشر مقطع فيديو يظهر الناشطة رهف القحطاني بفستان الزفاف، وفي مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة كبيرة، ظهرت رهف القحطاني بفستان زفاف أبيض أنيق للغاية، وطرحة طويلة، ومكياج عروس فاقع، وتفاعل المنتابعون مع المنشور وأثنوا على إطلالتها الجميلة والراقية.

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