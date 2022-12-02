ظهور مفاجئ لنجم المقالب “رامز جلال” بعد مرضه واعتزالة عن الفن..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - قام الفنان رامز جلال بنشر صوره على تطبيق الصور الشهير إنستجرام، وأيضًا على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان هذه هو الظهور الأول له بعد شائعة إصابته بالعمى، واعتزاله التمثيل، وإصابة إحدى عينيه “اليسري”.

من هو الفنان رامز جلال يعد رامز جلال من أشهر مقدمي برامج المقالب على مستوى الوطن العربي، ويتم عرض هذه المقالب كل عام في شهر رمضان المبارك، وينتظر هذا البرنامج الكثيرين، ويحقق من خلال عدد لا حصر له من المشاهدات. ظهر الفنان رامز في الصورة التي تم مشاركتها مع المتابعين على الصفحة الرسمية فيسبوك، وهو يجلس بجوار اللاعب المشارك في نهائي كأس العالم قطر 2022″غاريث بيل” لاعب منتخب ريلز، وقام بالتعليق على الصورة قائلاً “غاريث بيل، كأس العالم قطر 2022”. علق الفنان ياسر جلال شقيق رامز على هذه الشائعة، ونفي كافة الأخبار المتداولة عن هذا الأمر، وأوضح أنه شائعات سخيفة، طمأن الجمهور على صحة شقيقة، ودعي الله أن يحفظه على الدوام.

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