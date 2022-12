اتفرج- انت الان تتابع خبر ماركه بالنسياغا .. إليسا تسير على خطي كارداشيان وتقوم بهذا الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تزال كلمات ” ماركه بالنسياغا” تصدر محرك البحث الأشهر في العالم جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد قيام العلامة التجارية الفرنسية بانتهاكات العلامة ضد الأطفال في حملتها الأخيرة.وتتضمن ماركه بالنسياغا في حملتها عدد من الرسائل الكثير التي كانت جميعهاً تدل على العبودية الجنسية للأطفال، وظهر ذلك جلياً في صورها والتي ظهرت لأطفال يحملون دمي على شكل دببة والمزينة بعدد من الإكسسورات الخاصة بالعبودية الجنسية.

في هذا السياق أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا انضمامها إلي الحملة لمقاطعة هذه العلامية التجارية، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت فيه هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. الترويج للمواد الإباحية للأطفال يتعارض مع كل معايير حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه.. مقاطعة بالنسياغا.. لقد فعلتها.

This is not acceptable in any way. Promoting child porn goes against every human rights standards and can’t be tolerated #BoycottBalenciaga

I already did pic.twitter.com/cu0pTTVXrc