تغيرت ملامحها جذريا.. تشوه وجه الفنانة احلام بعد عملية تجميل فاشلة تصدم الجمهور !! ..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - شارك ناشطون وصفحات فنية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة أحلام بعد خضوعها لعملية تجمبل فاشلة.

وقد ضجت السوشيال ميديا بأحاديث عن تشوه وجه الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي بعدما ظهرت واطلت على جمهورها من مسرح "الدانة".

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جاءت الضجة بعد ان ظهرت الفنانة الإماراتية، بملامح مختلفة تماماً في الصورة وسط تساؤلات عن طبيعة عملية التجميل التي خضعت لها وتسببت في "تشوهها" حد قول مدونين علق بعضهم بالقول "إيه الهباب ده ! .

ومؤخراً انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ردة فعل الفنانة أحلام عندما فاجأها زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري بعدد حقائبها الصادم على متن الطائرة. وفي مقطع الفيديو، قال الهاجري:"91 شنطة الكابتن يقولك"، لترد عليه أحلام باستغراب:" الشنط كلها 91 شنطة بس". في حين أكمل الهاجري حديثه مع أحلام قائلا: "يعني جايين بـ21 شنطة راجعين بـ91"، لتعقب الفنانة بالقول:"وش المشكلة!"