انت الان تتابع خبر اعرف أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في موسم الرياض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفله المٌقبل في المملكة العربية السعودية، والمُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم.وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 5 فئات، سعر تذكرة الفئة الأولى 1501 جنيه، سعر تذكرة الفئة الثانية 2155 جنيه، سعر تذكرة الفئة الثالثة 2939 جنيه، سعر تذكرة الفئة الرابعة 9797 جنيه، سعر تذكرة الفئة الخامسة 16317 جنيه.

وقد حددت الشركة المنظمة للحفل مجموعة شروط خاصة بحضور الحفل وهي:

ألا يقل سِن الحضور عن 12 عامًا.

لا يُسمح بدخول حقائب الظهر.

مسموح دخول الكاميرات الاحترافية والفيديو.

يجب إبراز البطاقة الخاصة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

آخر أعمال محمد حماقي

يُذكر أن أحدث أغاني الفنان محمد حماقي كانت أغنية “قلبي حبك جدا” من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى توزيع وميكس أحمد إبراهيم، وأغنية “أدرينالين” كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وقد طرح الأغنيتين في صيف 2022.