اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. أمينة خليل تكتسح رانيا يوسف بالبينك أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الجميلة أمينة خليل مجموعة من الصور الجديدة لها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أمينة خليل خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 ، مرتدية فستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير ويحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساقين كشفت عن مفاتنها بالكامل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة الجميلة في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل هجمة مرتدة والذي شاركها في البطولة كلا من أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعدد أخر من النجوم