اتفرج - انت الان تتابع خبر ممثلة عربية بوضعيات نارية وتتجول بالملابس الداخلية في محل تجاري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في كل ظهور لها، تثير الممثلة التونسية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، مريم الدباغ الجدل وتتعرض للكثير من الإنتقادات والهجوم بسبب اطلالاتها الجريئة والتي يصفها البعض بالخادشة والغير اللائقة بالتقاليد العربية والتونسية.

فبعد صورها التي كانت تنشرها عبر الانستغرام، وهي شبه عارية، مرتدية ملابس الاستحمام، او الفساتين التي تنكشف منها كل مفاتنها، اطلت مريم الدباغ مؤخرا بصورة صادمة ظهرت فيها وهي تتبضع بمحل تجاري مرتدية ملابس شبيهة بالملابس الداخلية، منتعلة حذاءً طويلا، ووضعت نظارة شمسية، وسدلت شعرها الأشقر على كتفيها.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها النجمة التونسية، الا ان البعض أشاد بجمالها واثارتها، واصفينها بأنها من أجمل النساء.

وعلى صعيد آخر، كانت الدباغ قد نفت في وقت سابق، صدور حكم ضدها بالسجن في قضية اتّهامها بالإساءة الى الإعلامية عربية حمادي، وذلك بعد ان كتب المحامي الطيب بالصادق، زوج حمادي عبر حسابه الرسمي ان المحكمة قضت بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ضد مريم بالشكوى التي قدمتها الإعلاميّة المحترمة عربيّة حمّادي.

وأكدت مريم الدباغ حينها، انه لا يمكن ان يصدر حكم ضدّها، وذلك لأن الاعلامية هي من بدأت بسبّها وشتمها، حسب تعبيرها