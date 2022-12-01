اتفرج - انت الان تتابع خبر مسرحية سيدتى الجميلة احمد السقا .. أسباب إقصاء كريم عبد العزيز وشرين عبد الوهاب منها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت مسرحية سيدتى الجميلة احمد السقا، محركات البحث خلال الدقائق الماضية، حيث حاول الكثير من الجمهور داخل مصر والعالم العربي، معرفة كافة التفاصيل حولها، خاصة وأنه سوف يتم عرضها في موسم الرياض خلال الفترة القادمة داخل المملكة العربية السعودية.وجري مسرحية سيدتى الجميلة احمد السقا التي قدمت عام 1969، بطلولة كلا من شويكار وفؤاد المهندس، من روائع الكاتب برنارد شو، ولكن الكاتب الراحل بهجت قمر، قام بإعادة كتابتها بطريقة عصرية ومشوقة.

ويشارك في هذه المسرحية كلا من أحمد السقا وريم مصطفي ومحمد عبد الرحمن وعلاء مرسي والتي تدور أحداثها حول امرأة جميلة لريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وكان من المفترض أن تكون المسرحية بطولة كريم عبد العزيز وشرين عبد الوهاب إلا أنه تم طرح خلال الساعات الماضية البوستر الرسمي لأحمد السقا وريم مصطفي