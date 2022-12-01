طارق الشناوي: أنا ضد ثنائية محمد فاضل وفردوس عبد الحميد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - قال الناقد الفنى، طارق الشناوى إن المخرج محمد فاضل اتهم مَن انتقدوا مسلسل الضاحك الباكي "في وطنيتهم"، مشيرا إلى أن عدم تقبل الرأي الآخر أسوأ شيء ممكن تقابل المبدع.

وأضاف " الشناوى " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" ، أن المخرج محمد فاضل تراجع فى الالفية الثالثة ولم يعد قادر على إستيعاب الزمن ، حيث أن كونه يرفض الرأى الآخر ويتهم أى رأي يقف على الشاطيء الاخر من آراءة أو من عمله الفني بالتربص والخيانة الوطنية ، إلى جانب اتهامة لاحدى القنوات بأنها تعمل على إثارة جدل على اعمالة الفنية ، ولابد ان يكون لديه المقدرة على الاستقبال وليس الارسال فقط .

وتابع :" هناك أناس من حقها القول بنعم واخرون يرفضون ذلك ، حيث لو تابعنا الردود التى وصلت إلى حد السخرية وفقد ضربة البداية بالتالي تفقد ما يليه ، خاصة وأنه أول ما شاهدناه هو الفنانة فردوس عبد الحميد وهى تنجب طفل فى هذا العمر فشعرنا بأن الامور ليست على ما يرام ولا يوجد شىء يسمي إستحملونا حلقة ونصف من انتهاء المسلسل ، ولا يوجد شىء بهذا الكيفية فى الفن على الاطلاق ".

وأكمل :" أنا ضد ثنائية محمد فاضل وفردوس عبد الحميد ، ولابد ان يبحث عن الدور الذي يليق بفردوس عبد الحميد والمناسب لها وليس اى دور فى الاعمال الفنية ، ويجب تقنن الاعمال الفنية بين اى زوجين فى اى عمل فنى مشترك ولابد ان يقتنع بالدور المنسوب لها" ، مشيرا الى أن المخرج محمد فاضل زود مشاهد زوجتة الفنانة فردوس عبد الحميدفي فيلم ناصر 56 وممدوح الليثي حذفهما.

وطالب " الشناوي " المخرج الكبير محمد فاضل بأن يهدأ ويفكر ، كيف يعود وهل هذا هو الافضل له بعد غياب عن الدراما المصرية لمدة 12 عام من اخر عمل فنى له ؟.