تفاصيل صادمة: وضعو لها السم في كوب شاي وعادل إمام الوحيد الذي حضر جنازتها .. من هي بطلة فيلم العفاريت التي أحبها الزعيم !

الرياض - محمد الاطلسي - ارتبطت في أذهان الجمهور بالأدوار الشريرة خصوصاً شخصية «الكتعة» في فيلم العفاريت، إلا أن واقع حياتها كان غير ذلك، إذ تميزت برقة القلب فأنفقت معظم ثروتها على الخير، حتى أنها لم تجد في أيامها الأخيرة ما تُنفقه على علاجها.

ولدت الفنانة نعيمة الصغير، في الإسكندرية، واسمها الحقيقي هي نعيمة عبدالمجيد عبدالجواد وشهرتها الفنية نعيمة الصغير في 25 ديسمبر 1931.

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كتشف الفنان حسن الإمام الفنانة نعيمة الصغير، وبدأت حياتها كمونولوجست، مع زوجها محمد الصغير، وظهرت أول أعمالها السينمائية بدور مطربة في فيلم اليتيمتان، وأبدعت فى تقديم الأدوار مع عدد كبير من النجوم أمثال الفنان عادل إمام، محمود عبدالعزيز، سعيد صالح وأحمد زكى ومعالى زايد.

وقدمت الفنانة نعيمة الصغير الدور الأشهر، الكتعة عام 1990 بفيلم العفاريت، وشارك في البطولة النجم عمرو دياب ومديحة كامل، إخراج حسام الدين مصطفى، ونال دورها العديد من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.

ولم تلبث أن تحترف الغناء تحت أضواء القاهرة، حتى تعرضت إلى حادث تسببت فيه إحدى زميلاتها، كما روت هى مؤكدة أنها دست لها السم فى كوب شاي كاد أن يقتلها، وبعد نجاتها منه أختفى صوتها تماما، وظلت كذلك لسنوات حتى بدأ يعود لها صوتاً رجولياً خشناً، وكان سبباً في تحولها إلى أداء أدوار الشر التي عرفت بها طوال مسيرة حياتها، فحصلت على لقب "سيدة مصر الغولة".

وشاركت الفنانة نعيمة الصغير مع زوجها محمد الصغير فى فرقة إبراهيم حمودة، وقدمت أدوار مع الفنان الراحل إسماعيل يس، وشاركت العمل في السينما في الأربعينيات، ولم تبدى اهتماماً كبيراً بالعمل فى التليفزيون والمسرح.

ونجحت الفنانة نعيمة الصغير فى تقديم الأدوار القاسية للأم والعجوز، وتمتعت بخفة ظل كوميدية، من أشهرها بطولة نازلي بفيلم الشقة من حق الزوجة بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ومعالى زايد.

وأبدعت الفنانة نعيمة الصغير فى تقديم عدة أفلام من بينها « اليتيمتان، هي والرجال، القاهرة 30، الزوجة الثانية، ورد وشوك آنسات وسيدات، بدور، مولد يا دنيا، مراهقة من الأرياف، وعادت الحياة، بيت بلا حنان، الدموع الساخنة وشلة الأنس.

علاقة صداقة مع الزعيم

احتلت الفنانة نعيمة الصغير دور الحماة الشريرة بملامحها المخيفة، ولا ينسى المشاهد نبرة صوتها وهي تنادي على "رمضان" خطيب أبنتها لينزل من أعلى السطوح كي يملاء لها الماء من الشارع، في فيلم "رمضان فوق البركان".

ومن وقتها أحتفظت بعلاقة الصداقة والحب مع النجم الكبير عادل أمام، وكان الوحيد من الوسط الفني الذي شارك في تشيع جثمانها، كذلك دور "أم أمام الخاطبة" التي كانت تنصب على السيدات في فيلم "الليلة الموعودة" أمام وحش الشاشة فريد شوقي، والقديرة كريمة مختار، وعبقري السينما الفنان أحمد زكي، وكذلك شخصيتها المتوحشة في فيلم "الشقة من حق الزوجة" مع الساحر محمود عبد العزيز ومعالي زايد.

وتوفيت الفنانة نعيمة الصغير فى 20 أكتوبر 1991، ومر على وفاتها حتى الآن 30 عاماً، ومازالت هي صاحبة الدور الريادي فى تقديم بطولات الشر على الشاشة، بسبب ملامحها الحادة، وصوتها الأجش، وحافظت على مكانها ودورها فى تقديم أدوار الشر والرعب للكبار قبل الصغار.