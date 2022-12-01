والد أنغام يفاجئ الجميع بكشف تطورات جديدة عن حالتها الصحية!!.. وهذا هو موعد خروجها من المستشفى!!

الرياض - محمد الاطلسي - حرص والد الفنانة المصرية أنغام على طمئنة جمهورها على حالتها الصحية بعد الوعكة المفاجأة التي تعرضت لها ودخلت على أثرها المستشفى. وكشف والد أنغام تطورات حالة نجلته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية قائلًا: "اتحسنت جدا جدا وانا لسه خارج من المستشفى حالا.. بتتحرك وبتتكلم وكل حاجه مستقرة".

من جانبه قال الطبيب المعالج لأنغام أنها من المقرر أن تغادر المشفى خلال الثلاث أيام المقبلين. ويذكر، أن حرصت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام على توجيه رسالة دعم لها بعد مرورها بـ أزمة مرضية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات. شاركت راندا رياض صورة لها بجانب المطربة أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: ربنا يشفيكي ياروح قلبي وست الكل ويرجعك لينا أقوى من الأول ان شاءالله.. بحبك يا أغلى الغاليين. هذا وكان قد كشف الطبيب المعالج لـ انغام تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة وطبيعة مرضها، فقال في تصريحات تليفزيونية لـ مساء dmc: أنغام كانت بتعاني من نزيف حاد، مما اضطر دكاترة أمراض النسا إلى إخضاعها لعملية جراحية بشكل عاجل، الكلام دا من أسبوع واستمرت في المستشفى 3 أيام قبل أن تعود إلى منزلها من جديد.. وبعدها بيومين بدأت تشتكي من آلام شديدة في البطن وبدأت مش قادرة تأكل أو تشرب، وبعد عمل إشاعات تبين أنها مصابة بالتصاقات في الأمعاء من العملية الأولى ودا أدى إلى انسداد معوي، وبدأنا معالجة ذلك من خلال إدخال خراطيم في الأن لتفريغ الأمعاء على أمل فك هذه الالتصاقات. وأضاف: هي موضوعة حاليا تحت رعاية طبية دقيقة، وكل يوم بيتعمل تحاليل وأشعة بنشوف مدى التحسن كل يوم بنراقب الحالة كويس بنطمن عليها وعلى حالتها، طول مافيه تحسن بنكمل زي ما إحنا.وقد جاء اعلان مرض أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في بيان جاء فيه: تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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