انت الان تتابع خبر اتفرج .. غادة عبد الرازق تشوق الشباب بالقميص المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق خلال داخل منزلها مرتدية قميص من اللون البرتقالي المفتوح من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

على صعيد آخر وانضمت لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدثت بالفعل.