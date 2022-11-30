انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تفوز على غادة عبد الرازق بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية، مرتدية فستان ضيق للغاية وقصير من منطقة الأفخاذ من اللون البينك، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل : أميرة وسحرت هل عيون- هلا والله بالقمر – الجميلة دائماً