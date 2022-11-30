رقم صادم فاق كل التوقعات لثروة الفنان السعودي محمد عبده ..لن تتوقعوا كم تكون!!

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الفنان السعودي محمد عبده من الأثرياء وهو من أغنى النجوم في الوطن العربي وتحديداً في السعودية.

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قدم فنان العرب خلال مسيرته عشرات الاعمال التي حققت له نجاحاً استثنائياً وتميّزاً بين نجوم جيله، اضافة الى ثروة مادية لا تحصى ولا تعد!

وحسب أحدث الدراسات التي أقامها عدد من المتخصصين بهذا المجال، كشفوا ان ثروة الفنان السعودي تصل الى حوالى 500 مليون دولار أميركي.

بينما الاموال الموجودة في حساباته وممتلكاته من بيوت وسيارات وأراضٍ وشقق ومقتنيات باهظة الثمن لم يكشف عنها أو يصرح بها الى الاعلام.