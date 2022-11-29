اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. كارولين عزمي تثير غرائز الشباب بالقميص الأبيض المفتوح بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، صورة جديدة لها، عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت كارولين عزمي تواجدها في مكان ما ومن أمام المرآة، مرتدية فستان قميص من اللون الأبيض المفتوح بالكامل وأسفله تيشرت من نفس اللون وبنطلون من نفس اللون أيضا، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، مع ترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض شهر رمضان الماضي مع كلا من أحم عز وأحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن.