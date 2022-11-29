اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تدمر برج من تفكير الرجالة بالمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها في السيارة ومن أمام باب منزله مرتدية فستان من اللون البينك المطرز المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير ،كانت تبتسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه، معلقة مساء الخير

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل قمر بجد انتي جميله.