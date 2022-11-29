الخميس المقبل .. حفل لفرقة ”على مر الأجيال” في أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - تحيي فرقة "على مر الأجيال"، حفلا فنيا، مساء الخميس المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ويقدم كل من أعضاء الفرقة الفنان ياسر سعيد والفنان محمد الخولي مختارات من الروائع لنجوم زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من الألحان والأغاني المعاصرة منها "على مر الأجيال" وهو لحن جديد يقدم لأول مرة، يا حليوة، ابو ضحكة جنان، لو نويت، بتونس بيك، حلفني، هان الود، رسالة من تحت الماء، مال القمر، جانا الهوى، بعيد عنك، يا ريتك فاهمني وغيرها .

جدير بالذكر أن فرقة "على مر الأجيال" تأسست في عام 2015 وتتكون من أصوات مصرية واعدة من أبناء دار الأوبرا المصرية هم ياسر سعيد، محمد الخولي

وقامت الفرقة بتقديم أولى حفلاتها في مارس عام 2015، وكانت نقطة انطلاق حقيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية، كما شاركت في العديد من مهرجانات دار الأوبرا المصرية ولاقت الحفلات نجاحا جماهيريا كبيرا وحازت على إعجاب واستحسان الجمهور.