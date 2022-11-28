انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده رقصت الشباب بالذهبي أبو فتحة واسعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في الساحل الشمالي في مكان قريب من البحر مرتدية فستان من اللون الذهبي مكشوف من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل ذنوب عالفاضي اقعدي يا حجة- أما آن هذا السن والجسم ان يستحى.