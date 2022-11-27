انت الان تتابع خبر اتفرج .. شمس الكويتية دلعت نفسها والجمهور بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شمس الكويتية مجموعة من الصور الجديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت شمس الكويتية خلال جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية في مدينة دبي مرتدية فستان ضيق من اللون الأسود و المكشوفة من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة :تفاصيل اللوك الاخير

وعلق الكثير من المتابعين على صورها مثل باسم الله على نفسك وعمرك – الجمال كله ناطرين الكليييب المصري