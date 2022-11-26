التمثيل مش هيأكلني عيش .. ممثل مصري شهير يعمل في ورشة سيارات .. لن تتوقع من يكون؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - ابتعد عدد كبير من النجوم عن مهنة التمثيل بسبب ضغوطات الحياة المتعددة، فمنهم الذى لم يجد نفسه فيها والآخر لم يحالفه الحظ وأصبح اسمه بعيدا عن المنتجين والمخرجين، فلم يجدوا حلا آخر غير الاتجاه إلى العمل بالوظائف البسيطة، ومنهم حسين أبو حجاج.

قال الفنان حسين أبو حجاج إنه لم يترك العمل فى ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها فى محافظة المنيا، أثناء مشاركته فى الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التى ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبناءه فى مدارس خاصة.

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وأضاف "أبو حجاج"، خلال تقرير أذيع ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر القناة "النهار": "أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تانى.. أنا فاتح الورشة منذ عام 85.. وقلت أنا التمثيل مش هيأكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".

ولفت إلى أن التمثيل مهنة غير مضمونة، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أخدت فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى.. مفيش غير مسلسل الكبير هو اللى أخد منى وقت كبير خلانى اقعد فى القاهرة".

ولعب جسد حسين أبو حجاج العملاق دورًا في الحصول على معظم أدواره التي تطلبت جسدًا مثله ، وشارك في العديد من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحًا ملحوظًا و من هذه الاعما مسلسل الكبير أوي بأجزائه ومسلسل الرجل الآخر، مسلسل قرموطي في مهمة سرية، مسلسل عصابة بابا وماما، مسلسل مارينا وغيرها الكثير.

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