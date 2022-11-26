ودخل عالم التمثيل من بابه الواسع..لن تصدقوا من هو ابن الفنان المصري حسين الإمام وسحر رامي.. ممثل شاب وسيم وشهير..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - يزخر الوسط الفني المصري بالكثير من الأبناء الذين ساروا على خُطى آبائهم، وامتهنوا مهنة التمثيل رافعين شعار ابن الوز عوام.

ولا يعلم الغالبية العظمى من الجمهور إن نجل الفنان حسين الإمام وسحر رامي خطى على خطاها ودخل عالم الفن من أوسع الابواب.

▪ لأول مرة هنا الزاهد تفعلها وتظهر أمام متابعيها بدون مكياج من داخل سيارتها وهكذا كان شكلها

▪ اتفرج ما فعله عمرو دياب في احتفال بليالي المونديال في "لوسيل" بقطر وجعل الحضور يلقبون الحفل بالأسطوري!

ولفت يوسف حسين الإمام نجل الفنان الراحل حسين الامام والفنانة سحر رامي، الأنظار إليه بعد ظهوره في الحلقة الـ17 بـ”مسلسل لعبة نيوتن” في دور “عمر”، وتوقع له الجمهور مستقبل واعد على مستوى المهني، كما اعتبروه امتدادا لوالده الراحل حسين الامام.

وبالتعريف عن يوسف يُذكر أنه مصور وممثل ومخرج صاعد قدم أكثر من فيلم قصير وحاز على بعض الجوائز من عدة مهرجانات سينمائية، درس إخراج وتمثيل في معهد السينمــا، وشارك بعدة اعمال، أهمها:( فيلم واحد/ صفر، مسلسل 6 ميدان التحرير، مسلسل كلام نسوان مع لوسي وإخراج عمر عبدالعزيز، فيلم احكي يا شهر زاد وفيلم لحظات أنوثة).

تدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث العمل بمصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن، والذي شارك به برمضان 2021.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدرامــا المصريــة الممثـــل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدرامــا المصريــة الممثـــل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وكان المسلسل قد أثار جدلا واسعا بعد قيام محمد فراج بتطليق منى زكي ضمن أحداث المسلسل عن طريق “الواتساب” الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل “هل يقع الطلاق عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة مثل الواتساب؟”.

لتقوم دار الإفتاء بدورها بالاجابة عن السؤال بشيء من التفصيل جاء فيه: “عبر الهاتف عبر الواتس آب عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي يقع بشروطه، وفهو ليس مجرد استعمال الوسيلة هو المانع من موانع الطلاق، المانع هو فقد الإدراك وتخلف النية هو المؤثر