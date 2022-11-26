اتفرج ما فعله عمرو دياب في احتفال بليالي المونديال في "لوسيل" بقطر وجعل الحضور يلقبون الحفل بالأسطوري!

الرياض - محمد الاطلسي - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

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حفل عمرو دياب

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه مثل يا أنا يا لأ ،ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، ب و ح و ب و ك، تملي معاك، اللوك الجديد، أحلى ونص، يتعلموا، قدام مرايتها، وهتدلع.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر ، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.

وعقب الحفل حرص عمرو دياب على حضور مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في كأس العالم التي أقيمت في ستاد لوسيل .