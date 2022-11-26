الوسط الفني في صدمة ..اتفرج بالصور وفاة فنانة شهيرة في قاع منزلها إثر جرعة مخدرات زائدة وتربك الفنانين..(مفاجأة صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، العثور على الفنانة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند ​فيشوا شانتي​ متوفاة في ظروف غامضة في منزلها

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ووفقًا لما ذكرته الشرطة الهندية، فقد أظهرت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الوفاة ناتج عن سقوطها وفقدانها للوعي، وذلك لتناولها جرعات زائدة من المشروبات الكحولية التى أدت إلى فقدانها للوعى.

وكشف بعض المقربين منها عن ظنهم بأنها انتحرت بسبب حالة من الاكتئاب التى أصابتها لمرورها بضائقة مادية تعاني منها وخصوصًا مع فرض إجراءات الحجر لانتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.