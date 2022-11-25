انت الان تتابع خبر من على السرير .. اتفرج هيفاء وهبي تشوق الشباب بطريقة على تخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو جديد لها، عبر خاصية الأستوي بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها داخل غرفتها وعلى السرير وسط الظلام، حيث ظهرت فقد يدها وهي حمل فيها يدها زجاجة وتقوم بالترويج لمسروب ما بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ربع شعرها.

وتصدرت الفنانة اللبنانية محركات البحث خلال الحفلات التي أقامتها في عدد من المدن السعودية في الأيام الماضية.