الرياض - محمد الاطلسي - يختلف الفنان الموهوب عن غيره من أنصاف المواهب، فيتمتع بالرغبة في الانطلاق والتحرر من القيود وحب الحياة، فتراه يعشق كل جميل. ومن بين هؤلاء الراحل فريد الأطرش الذي كان لا يستطيع العيش دون المرأة تزين حياته، عشق كثيرات ولم نعرف عنهن إلا سامية جمال وأقوال أخرى عن الملكة ناريمان، ملكة مصر السابقة والزوجة الثانية للملك فاروق الأول، وليلى الجزائرية.

الراقصة ليلي الجزائرية ولدت في 6 أغسطس عام 1927 في مدينة الشلف بالجزائر نشاءت ليلي وسط عائلة يرتبطون فيما بينهم بعلاقات مصاهرة مغلقة كان يتزوجوا أبناء عمومتهم ولما أراد أهلها تزويجها هربت إلى مدينة الجزائر العاصمة حيث كان يوجد أفراد من العائلة أقل تشدد وهناك بدأت نشاطها الفني على المسرح ثم سافرت للعمل في صالات باريس. بدأت ليلى الجزائرية مشوارها الفنّي في مصر عندما شاهدها فريد الأطرش في صالة الرقص بالعاصمة الفرنسية باريس، وأقنعها بالقدوم معه، لكنها أحست بأنها ستفشل من اليوم الأول، فقد اعتقدت صعوبة مجاراة أسلوب الراقصة المصرية سامية جمال، وترددت كثيرًا لحظة توقيع العقود. الفنان فريد الأطرش عاد بعد فترة إلى باريس ليُحضر معه ليلى إلى العاصمة المصرية، وكان لزامًا عليها أن تحصل على تأشيرة لمدة 3 أشهر، هي مدة تصوير فيلم «عايزة أتجوز»، ولكن الأشهر الثلاثة مرت والفيلم لم ينته بعد، واكتشفت بعد ذلك أثناء التصوير أن السلطات المصرية كلّفت شرطيًا بمراقبتها طيلة النهار بالأستوديو إلى أن تنتهي من عملها لاعتقادهم بأنها «جاسوسة». حسب مجلة الشبكة اللبنانية.

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

تشبه الأميرات.. زوجة لاعب تونسي تخطف الأنظار بجمالها في مونديال قطر.. صور

أسطورة الرقص الشرقي: هذه العجوز المسنة كانت فاتنة السينما عشقها فريد الأطرش حد الجنون.. والمفاجأة في سبب هروبها من مصر!

قرارات جديدة تتخذها السعودية بشأن رسوم تجديد الاقامة لمدة عام في جميع أنحاء المملكة ؟

بشرى سارة اثلجت صدور المقيمين في المملكة .. إلغاء سعودة هذه الوظائف المهمة ( الأسماء)

بعد أن رفضت تطبخ لضيوف زوجها وذهبت لمنزل ابيها .. عادت فكان انتقام زوجها قاتل؟!

مفاجأة من العيار الثقيل .. رسميا أول منتخب يهدد بالانسحاب من كأس العالم قطر 2022 لهذا السبب؟

هام لجميع المقيمين والوافدين في المملكة.. السعودية تعلن عن شروط نقل الكفالة في النظام الجديد

فتاة سعودية تكشف سبب رفضها النوم مع زوجها .. لن تصدق ما هو ؟

مصر ستكون اغنى من دول الخليج اذا تم اتخاذ هذه الخطوة من هذه الدولة العظمى .. لن تصدق ماهي ؟

اذا ظهرت عليك احد هذه العلامات فإنها تدل على انخفاض فيتامين ب 12 الهام .. تعرف عليها

المملكة تلغي رسمياً سعودة هذه المهن وتسمح للجميع بالعمل فيها مجدداً .. ( أسماء المهن )

حلم كل النساء .. « الفازلين مع الخيار » يصنع المعجزة حتي لو عمرك فوق 60 عام والسر في طريقة التحضير !

أشهر رجل أعمال من منظف حمامات الى مالك لأهم الشركات في العالم - اتفرج من يكون؟

رسميا.. شيرين عبد الوهاب تفاجى الجميع و تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اتفرج الفنانة نيللي تعرضت للطلاق من جميع أزواجها بسبب طلب واحد بسيط وغير متوقع ( لن تصدق ماهو طلبها؟)

الوجبة السحرية .. متوفرة دائما و لها مفعول خارق تحفز إفراز هرمون الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم على الفور؟

أرقام خيالية لثروة خالد المقداد مالك محطة «طيور الجنة» وهذه عائداتها

تفاصيل مثيرة للغاية .. اعترافات نارية من الفنانة هياتم وكيف وزعت زوجها لتصوير مشهد ساخن ؟

سألوا هذه الفنانة هل تقبلي أن تقومي بدور منى زكي في «أصحاب ولا أعز» .. فكان الرد صادم و غير متوقع؟

اخيرا اجابة السر الذي حير الجميع .. سبب مفاجئ وغير متوقع وراء «المنديل» الذي كانت تحمله أم كلثوم بيدها في كل اغانيها ؟

القرنفل و معجزاته .. اذا وضعته بهذه الطريقة يتحول الى منشط خارق يفوق الفياجرا !

الأفخم في بالوجود ..اتفرج طائرة الملياردير السعودي الوليد بن طلال الاغلى في العالم وكأنها قصر معلق في الهواء ( صور)

رسمياً: السعودية تعلن الاستغناء عن كافة الوافدين العاملين في هذه المهن .. تعرف عليها

جميلة السينما التي تشوه وجهها : أصيبت بالشلل بسبب حسني مبارك وتزوجت أقوى رجاله سرا .. لن تصدق من تكون

هام للمغتربين والعاملين في السعودية والخليج .. تعرف على قيمة وديعة استيراد «هيونداي توسان»

زواج بوسي بعمر السبعين يصدم الوسط الفني و الجمهور في ذهول .. لن تصدق من هو العريس؟!

كانت ملكة جمال.. أول صور لإبنة الفنان الراحل «هشام سليم» قبل تحولها إلى ذكر ! ( اتفرج )

هذا المشروب اليومي يرفع الكوليسترول بشكل جنوني ( تعرف عليه و تجنبه فورا )

بشرى كبرى لمرضى السكر.. داوم على كوب واحد من هذا المشروب «الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً ( يغنيك عن الإنسولين )

معجزه كبرى.. هاذا النوع من المكسرات يقلل نسبة الكوليسترول في الدم بفترة قليلة جداً

وأكدت الفنان ليلى الجزائرية أن الفنان السوري أكرمها للغاية وعاملها معاملةً حسنةً، بل وأقامت مع أسرته المكونة من شقيقه فؤاد وأخته غير الشقيقة ميمي في شقتهم بالزمالك، بل وكانت الفنانة الوحيدة التي زارت معه قريته الأصلية في جبل الدروز، حيث قابلت أفراد عائلته بمن فيهم والدته، وهو الأمر الذي لم يكن مع سامية جمال التي ارتبط معها بعلاقة عاطفية لسنوات طويلة. وعلى الرغم من وقوع فريد الأطرش في حب ليلى الجزائرية، إلا أن هذه القصة لم تستمر سوى 5 سنوات بسبب ارتباطها بلاعب كرة مغربي يُدعي “بلمحجوب” تزوجته عام 1955 لمدة 57 عاماً واعتزلت الفن بعد ذلك، ولم يسفر التعاون الفني بين ليلى الجزائرية وفريد الأطرش سوى عن 3 أفلام فقط. شاركت ليلى مع فريد الأطرش في 3 أفلام فقط : متقولش لحد وعايزه اتجوز، وآخيرا فيلم لحن حبي وكان أخر ظهور للراقصة ليلي الجزائرية كان في حفل تكريم لها أقيم في الجزائرية وتحدثت ليلي عن مشوارها الفني وزواجها من اللاعب المغربي وقد ظهرت الفنانة الجزائرية في عمر الـ 93 وقد تغيرت تمامًا . ليلى الجزائرية تبلغ الآن 93 عام وذكرت الفنانة ليلى الجزائرية، في حوار قديم لها عن معاناتها مع اللهجة المصرية فور قدومها لمصر، خاصة أنها كانت تتحدث اللغة الفرنسية فقط في باريس، وكانت علاقتها باللغة العربية ضعيفة. ليلى، قالت: «إنها فكرت في الدبلجة ولكن الفنان الراحل فريد الأطرش، لم يقتنع بالفكرة، فكلف الإذاعي محمد علوان بإعطائي دروسًا في اللهجة المصرية وإلقائها،

وأضافت: «في أحد الأيام أخبرني مأمون الشناوي أن محمد عبدالوهاب يريد مقابلتي فخفت أن يكون الموسيقار غاضبًا مني بسبب تفضيلي الاشتغال مع فريد الأطرش بدلًا عنه، وقابلت عبدالوهاب في مكتبه وفاجأني أن اتصل من هناك بأم كلثوم، ومد لي السماعة لكي أتحدث معها فسألتني عن حالي بعبارات لطيفة، وإن كنت أواجه مشاكل فأجبتها نعم، فطمأنتني بأن كل مشاكلي ستحل ولن أواجه أي مضايقات بعد ذلك». كمان ذكرت أن اختيار اسم «ليلى الجزائرية»، جاء بعد التحاقها بمصر، إذ اقترح عليها فريد تغيير لقب ليلى حكيم، الذي كانت تحمله بدعوى أن اسم حكيم، تعني الطبيب الشعبي لدى المشارقة، فاقترح هو لقب«سلطانة»، فوافقت على هذا الاسم لا نطلقه سوى على الخدم في الجزائر، إلى أن استقر الرأي على لقب ليلى الجزائرية

اقرا أيضا :

وداعا للفياجرا .. معجزة « زيت الزيتون » لمشاكل الضعف وأقوى بـ 6 أضعاف عند استخدامه بهذه الطريقة؟( تعرف عليها)

اعترافات جريئة لنجمة مسلسل انت اطرق بابي : مارست الحب بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم

أين ذهبت أفلام سعاد حسني الإباحية؟.. ومن هو رئيس الدولة العربية الذي عرض ١٠٠ مليون جنيه لشرائها ؟