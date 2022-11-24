انت الان تتابع خبر بالصور .. آيه حقي تشعل جمهور كأس العالم 2022 بعد ظهور بمباراة تونس والدنمارك : هاربة من ديزني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت آيه حقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد ظهورها في مدرجات ملعب المدينة التعليميّة بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة تونس والدنمارك في الجولة الأولي من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي سلبيا في المجموعة الرابعة من كأس العالم التي تضم كلا من تونس والدنمارك وكندا وبلجيكا.

آيه حقي:

وظهرت المشجعة التونسية آية حقي حيث قامت الكاميرات بالتقاط الصور لها بسبب جمالها التي ظهرت عليها مما جعل بعض الجمهور يقول أنها هاربة من عالم ديزني الخيالي وأنها أحد أميرات ديزني.

وفي التقرير التالي سوف نكشف كافة التفاصيل حول أيه حقي::

1- تونسية الجنسية .

2- زوجة كريم حقي، لاعب فريق سانت جالين، والمنتخب التونسي.

3- أم لطفلين، أحدهم يدعى كرم، والآخر جاد.

4- برج العقرب.