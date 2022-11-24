اتفرج : ملكة جمال العرب تسحر متابعيها بالأحمر المكشوف والمشاهدين في دهشة 

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت ملكة جمال سوريا ، ياسمين الحواري، صورة حديثة وجريئة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير، إنستغرام، خطفت بها أنظار جمهورها ومتابعيها.

وعلقت الشابة السورية الحوري، على إطلالتها، بكلمتين معبرتين عن مدى اشتياقها لجمهورها ومتابعيها بعد غياب عنهم ، دام نحو أسبوع قالت فيهما: "اشتقتلكن كثير".

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وكانت قد أوضحت ملكة جمال سوريا، في وقت سابق، ان سبب غيابها ناتج عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن تعلن منذ عدة ساعات شفائها عقب فحص جديد جاءت نتيجته سالبة ، وبالتالي خلوها من الاصابة.

وظهرت ياسمين الحوري ، في اطلالتها الجديدة، مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأحمر، وحذاء رياضي باللون الأبيض، مما كشف ساقيها وفخذيها مع صدرها.

وتعمدت الحوري ، بوضع يدها اليسرى على خصرها، والانحناء قليلا إلى الخلف، لتبرز جمالها وأناقتها ومفاتنها لجمهورها ومتابعيها المتشوقين لظهورها .

وحظيت إطلالة ملكة جمال سوريا، بتفاعل كبير من قبل متابعيها، وامطروها بعبارات وكلمات إطراء واعجاب وغزل وحب وإشادة، كما عبروا عن إنبهارهم بفستانها الأحمر المكشوف، وأكدوا انه وغيره من الملابس التي تظهر بها، مناسبة لقوامها وجمالها..

وكانت قد أطلت ياسمين الحواري، على متابعيها في منصة إنستغرم، قبل غيابها الأخير، ببنطلون جينز وفانيلة ضيقان، ومكشوفان الظهر والبطن.

وتعمدت الشابة الحواري في اطلالتها الجريئة، على توجيه أردافها المنحنية نحو الكاميرا وكذا ظهرها واجزاء من بطنها، فيما تسريحة شعرها تتماوج بين نهديها .

وعلقت ملكة جمال سوريا لعام 2019، على صورتها التي بدت فيها مبتسمة بالقول : "من أسباب السعادة الابتسامة" .

وانهمرت في الحال إعجابات وتعليقات المتابعين الذين أبدوا اندهاشهم بمنحنيات الشابة ياسمين الحواري، وامطروها بكثير من الكلمات الممتلئة بعبارات العشق والحب والغزل، وبأكثر منها بمحتوى خادش للحياء.

ومن تلك التعليقات ، كتب متابعون قائلين : "ولا في الخيال جمالك واردافك"، "تخبلين دخيلك" ، "قمة الأنوثة والإثارة" ، "والله حليانة أموت فيك".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشابة ياسمين الحواري، بصور جريئة، بل سبق وأن شاركت بعدة صور مماثلة أثارت ردود أفعال متباينة، معظمها كانت إيجابية وعبرت عن عشق وحب المتابعين للجميلة الحواري، فيما تنوعت البقية بين النقد العقلاني والنقد الجارح والمتطرف، وبين المداعبة والتحرش.

يذكر أن ياسمين الحواري، احتفلت مؤخراً ، بمناسبة مرور عام على تتويجها بلقب ملكة جمال بلادها، وارتدت خلال احتفالها، فستاناً أسوداً ناعماً وضيقا آثار دهشة كل متابعيها ، عبر حسابها بموقع إنستغرام..

وبدت في إطلالتها، ترفع خصلات شعرها الحريري إلى الأعلى بيدها اليسرى، فيما يدها اليمنى متدثرة بين فخذها المقابل لها، وهي تستعرض جسدها ومفاتنها التي لا تتكرر مرتين إلا معها فقط . كما قال أحد المتابعين في تعليقه على الإطلالة.

محبو ومتابعو النجمة السورية، أمطروا مشاركتها تلك، بسيل من الإعجابات والتعليقات التي تتغزل معظمها، بملكة جمال سوريا، وبجمالها الاستثناء وانوثته ورقتها وأناقتها الفاتنة ..

ولم يكتف جمهور الشابة السورية، بالاعجاب والتعليق على صورة معشوقتهم ومحبوبتهم، بل أشعلوا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة وتداول تلك الصورة ، والتعليق عليها أيضًا.

ولدت ياسمين الحواري، في حمص بسورية، لوالد سوري وأم مصرية، وانتقلت للعيش في مصر منذ 11 عاماً، وشاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ، وحصلت على اللقب لعام 2019.

ملكة جمال سوريا، حاصلة على ليسانس في علم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة، وتعمل أخصائية علاج نفسي في إحدى المراكز بمصر ، كما تهتم بعمل عروض الأزياء.

https://www.instagram.com/p/CHaYeD1Hbib/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHaYeD1Hbib/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ياسمين الحواري - Jasmin Hawari (@jasmin_hawari) on Nov 10, 2020 at 5:39am PST

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