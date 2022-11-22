انت الان تتابع خبر جنب الحمام .. اتفرج سارة نخلة تبرز مفاتنها وجمالها بالأبيض المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية سارة نخلة زوجة السابقة للفنان أحمد عبد الله محمود مجموعة من الصور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت سارة نخلة خلال تواجدها في مكان قريب من حمام السباحة، مرتدية فستان من الأبيض المكشوف من منطقة الصدر وألكتاف بشكل كبير بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة الجميلة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل القاهرة كابول والذي شاركها في البطولة كلا من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وشيرين.