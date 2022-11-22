انت الان تتابع خبر اتفرج .. أمينة خليل تشعل شوق الرجالة بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الجميلة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر خاصة الأستوري بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت أمينة خليل خلال تواجدها داخل غرفتها، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة الجميلة في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل هجمة مرتدة والذي شاركها في البطولة كلا من أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعدد أخر من النجوم.