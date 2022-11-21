انت الان تتابع خبر بعد شائعات الانفصال.. طلاق نسرين طافش رسميًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد شائعات الانفصال التي طالت الفنانة السورية نسرين طافش طوال الفترة الماضية، أعلن زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي وقوع الطلاق رسميًا.

وجاء إعلان زوج نسرين طافش عن الطلاق من خلال رده سؤال وجهه له أحد المتابعين قائلًا: “فين نسرين طافش؟ اطلقتوا؟، ليرد عليه “شريف قائلًا: “تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام”.

يُذكر أن زواج نسرين طافش من طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي، كان قد تم قبل 5 أشهر، إلا أن شائعات الانفصال طاردتهما بعد ذلك، خاصة بعد قيام “نسرين” بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها بإنستجرام.

وقد رد شريف شرقاوي على تلك الأنباء قائلًا: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

أحدث أعمال نسرين طافش

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش كان مسلسل “جوقة عزيزة”، والذي اشتركت في بطولته مع كلًا من هبة نور، وسام حنا، أيمن رضا، سلوم حداد، علي كريم، غنوة محمود، عدنان أبو الشامات، إيمان عبد العزيز، نورا رحال، سليم صبري، والمسلسل من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.