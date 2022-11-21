انت الان تتابع خبر إيه اللبس ده! ياسمين صبري تتعرض لانتقادات بسبب إطلالتها في كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة ياسمين صبري، لانتقادات لاذعة من قِبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة من المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2022 والمُقامة في قطر.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور لها من حضورها مباراة قطر والإكوادور والتي أُقيمت مساء أمس في افتتاح بطولة كأس العالم 2022، حيث ظهرت مرتدية ملابس كلاسيكية.

وقد أبدى الكثير اعتراضهم على تلك الإطلالة والتي لا تتناسب مع مباراة كرة قدم، فجاءت بعض تعليقات المتابعين على النحو التالي: (و لبستي سبور شي ملائم للحدث الرياضي كان احلى)، (لبسج مو مال مونديال)، (هذا لبس ستاد!)، (هو طقم تحفة بس مش مناسب للاستاد)، (رايحة على سهرة!).

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة ياسمين صبري، هو مسلسل “فرصة تانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.