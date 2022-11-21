انت الان تتابع خبر يسرا اللوزي: الرجالة اللي عايزين الستات حلوين مش بيبصوا في المراية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبدت الفنانة يسرا اللوزي، استيائها من الرجال الذين يطلبون من السيدات الاهتمام بأنفسهن طوال الوقت، على الرغم من أنهم لا يقومون بذلك.وقالت “يسرا” خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” المُذاع على قناة ON، :”كل الرجالة عايزين كل الستات يبقوا حلوين يا إما هي مش بتهتم بنفسها، لكن هما ما بيبصوش في المراية”.

وتابعت: “السوشيال ميديا ليها دور في ده، عشان كمية الفلتر اللي الناس بتعملها للصور بقى مرضي، بتضايق لما ببقى في محل والبياعة تقولي ممكن نتصور وتفتح الكاميرا وألاقي خدودي لونها برتقاني، أقولها ليه ده تقولي معلش أصل إحنا شكلنا مبهدل في الشغل، أقولها لا ماتعمليش كدة عشان لازم نكون حابين نفسنا زي ما إحنا”.

أحدث أعمال يسرا اللوزي

يُذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلمها الأخير الاجتماعي “جروب الماميز”.

فيلم “جروب الماميز” من بطولة يسرا اللوزي، محمد ثروت، دارين حداد، وهو من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال ومن إخراج عمرو صلاح.