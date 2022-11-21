اضاعت جمال ياسمين صبري وهيفاء وهبي .. أبو هشيمة يظهر برفقة زوجته السعودية لأول مرة  تخطف الانظار ( اتفرج الصور) 

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تناقلته مواقع اخبارية عربية فقد ظهر أحمد أبو هشيمة، وطارق أبو هشيمة، باطلالة شبابية، وخطف "طارق" الأنظار بوسامته، وأبدى الكثير من المتابعين تفاجأهم به كونه نادر الظهور.

وعقب مشاركة أبو هشيمة هذه الصور، مع جمهوره ومتابعيه، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة رومنسية قديمة تجمع شقيقه وزوجته ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي. وبدأ عدد كبير من المتابعين البحث في تفاصيل حياة طارق أبو هشيمة، ليتبيّن أنه متزوج من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، منذ عام 2010.

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ووالدة زوجة طارق هي سيدة المجتمع المغربية فاطمة الفاسي، كما أن شقيقتها هي الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار صورة أحمد أبو هشيمة وشقيقه طارق، صورة تجمع الأخير وزوجته، وابدوا انبهارهم بجمال ابنة رجل الأعمال السعودي الفاسي.

ومن ناحية أخرى، دائمًا ما تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري حماس الجمهور لمعرفة ثروة زوجها أحمد أبو هشيمة بالإضافة إلى ثروتها الخاصة بعد نشر صورها التي تدلّ على حياة الفخامة التي تعيشها باستمرار.ودائما ما تلفت ثروة رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ إهتمام الجمهور وخاصّة بعد الإطلاع على الحساب الخاصّ لزوجته الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ على موقع التواصل الإجتماعي، الذي يبرز الرفاهية التامة التي يعيشان فيها.

وعرف أحمد أبو هشيمة، بأنه واحد من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات، حيث تحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

أما عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، سيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.

إذاً لا تزال ثروة أبو هشيمة غامضة إلى حد ما كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات. أما ثروة ياسمين صبري فتقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أبو هشيمة كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.من جهةٍ أخرى، أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل بشكل كبير بعد نشرها صورة عبر ستوري إنستغرام الخاص بها اعتبرها البعض أنها رسالة اعتزال التمثيل.

المصدر : منوعات

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