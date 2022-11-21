مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يتعاون مع مهرجان الرباط لسينما المؤلف في احتفالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - أكدت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الافريقية ان هناك شراكة مع مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ، مشيرة الى ان المشاركة في هذا الحدث الأفريقي الكبير تشمل سبل التعاون في كثير من المجالات .

وقالت الحسيني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الوسط على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ان هناك مشاريع كثيرة منها : تحرير نشرة صحفية خاصة بالسينما الافريقية باللغات الثلاث ( العربية ، الفرنسية ، الإنجليزية ) لتقديم وجهات النظر المختلفة للسينما الأفريقية منذ بزوغها وحتي الآن ، كما ان هناك برنامجا خاصا لتكريم شخصيات سينمائية أفريقية رائدة .

وأضافت ان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يتعاون مع مهرجان الرباط لسينما المؤلف في الاحتفال بـ " الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية " خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط ، حيث يتواجد حاليا وفد رسمي من مهرجان الأقصر للمشاركة في الفعاليات بصفته المهرجان المتخصص في السينما الافريقية .

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر أن مهرجان الرباط مهرجان عريق وله دوره المؤثر في تأصيله لسينما المؤلف واحتفائه هذا العام باختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية خلال دورته الحالية شهد وضع برنامج خاص عن السينما الأفريقية وإقامة مائدة مستديرة حول أهم قضايا السينما الأفريقية .

يذكر ان مهرجان الرباط لسينما المؤلف هو مهرجان سنوي أسس خلال العام 1994 في العاصمة المغربية ، ومسابقته الرسمية مفتوحة على التجارب والجغرافيات السينمائية العالمية المختلفة التي تتماشى والخط العام للمهرجان الطامح لتكريس سينما المؤلف ويرأسه الدكتور عبد الحق منطرش ، والمديرة الفنية ملاك دحموني .

أما مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فهو مهرجان سينمائي عالمي متخصص في السينما الأفريقية يقام في مدينة الأقصر ، وتأسس عام 2012، ويهدف إلي دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً ، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة .