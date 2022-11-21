انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده وحزمت المذيعة ورقصوا على الطبلة البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في برنامج ما مرتدية فستان من اللون الأسود ثم وقفت هي والمذيعة وقام بربط غطاء الرأس على وسطها وقامتا بوصلة رقص على الطلبة البلدي بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.