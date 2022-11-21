هذه الفنانة الجميلة ربطها زوجها بالحبال واجبرها تتنازل عن كل شيء مقابل الطلاق.. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - حياة الفنانين والمشاهير مليئة بالمأسي والأحداث الغائبة عن علم الجمهور، خاصة الشباب الناشئين، الذي يعتقد الجمهور أن حياتهم أمام الكايمرا لاتختلف عنها في الواقع، ولكن هناك من تعرض في حياته الى مشكلات ومآسي اكثر بكثير مما يحدث للاشخاص العاديين، وفي هذه السطور يعرض، حياة الفنانة إيمان العاصي ويتتبع مسارات حياتها. اسمها إيمان عبدالعظيم معز محمد، ولدت عام 1985م، درست ادارة، ودخلت مجال التمثيل بالصدفة، حيث ذهبت ذات يوم إلى احد المصورين لتلتقط لها بعض الصور، ولفت انتباهه الى صورتين لها، فعرض عليها أن ينشرهن على مجلة بعد موافقتها.

وبعدها لاحظها المخرج خالد بهجت في المجلة وتواصل مع المصور والتقى بالفنانة إيمان العاصي وعرض عليها العمل في مسلسل "امس لا يموت"، وهو من بطولة الفنانة رغدة، حيث ستجسد دور ابنة رغدة وهو ما لاحظه المخرج من شبه بينها وبين إيمان، وكان لها حظور مميز أمام الكايمرا واعجب بها بعض المخرجين، وعرضوا عليها مسلسل آخر ونجحت فيه. توقفت عن العمل سنتين، حيث شعرت أنها ملتزمة ولديها بعض القيود بالنسبة للتمثيل وليس لديها ميول كبيرة لهذا المجال، إلى أن عرض عليها الممثل نور الشريف العمل في مسلسل "حضرة المتهم ابي"، وبالرغم من عدم استعدادها للعمل إلا أن الشريف اصر عليها وقبلت، وشاركت بدور كبير.

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اضاف المسلسل لإيمان العاصي نجاح كبير، حيث انها ابدعت في الدور الذي قدمته، وبعدها ادوار كثيرة في الدراما ومن ثم في السينما، منها "مسجون ترنزيت"، مع النجم أحمد عز، ومسلسل الادهم وكثير من الاعمال الأخرى واصبحت نجمة كبيرة. في عام 2010م تعرفت على أحد رجال الأعمال نبيل زنوسي، اعجبا ببعص وتقدم لها وتم عقد قرانهما بعد الخطوبة، وبعدها اكتشفت أن زوجها لا يمتك الشركة وليس له علاقة بها سوى انه مدير الصيانة فيها، وحصلت بينهم المشاكل وطلبت الطلاق ولكنه رفض إلى درجة انه احتجزها وربطها بالحبال داخل الفلا. وكان زوجها لديه شرط من اجل الطلاق، وهو أن تتنازل إيمان العاصي عن كل مستحقاتها التي منحها إياها من ضمنها شقة وفيلا وسيارة من نوع "BMW"، وايضا مبلغ مالي كبير، وبعد معرفتهم بإحتجازها في الفيلا، ابلغوا ادارة الأمن وقامت قوات الشرطة بالذهاب إلى الفلا، وآخذوها من هناك وكانت بحالة صحية متدهورة، حيث انها كانت حامل بهذا التوقيت.

ولم تستمر زواجتها شهرين وعرفت كل الاعيب زوجها، وطلب منها الاعتزال ولكن حياتها الزوجية فشلت بينهما نتيجة الكذب والخداع، واعتزلت الزواج، ونفت كل الاشاعات التي تحدثت عن زواجها من احمد عز ومن رجل اعمال رجل اعمال لبناني.

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