نجمة مسلسل باب الحارة أكتشف عريسها أنها ليست عذراء .. وهكذا أنتقم منها بطريقة لاتخطر على بال ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة السورية "كندا حنا"، واحدة من أبرز نجوم الدراما العربية، وقد أستطاعت أن تسجل اسمها في سجل المشاهير خلال فترة قصيرة. ولدت كندا حنا في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1984، في بلدة كفر بهم التابعة لمدينة حماة بسوري

وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 2006، بعدما كانت قد دخلت عالم الفن في عام 2004، وظهرت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل"باب الحارة" الذي شاركت فيه بثلاثة أجزاء، هما الجزء السابع والثامن والتاسع.

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وتنوعت الشخصيات الدرامية التي جسدتها على الشاشة، ما بين طيبة وشريرة، ورومنسية وشجاعة وغيرها. وفي هذا التقرير سنذكر لكم تفاصيل ثلاث شخصيات في الحياة الفنية للنجمة السورية كندا حنا: ميس في "لست جارية" لكن في مسلسل لست جارية، كان لحنا تجربة تطرقت لموضوع جريء تعاني من بعض الفتيات في المجتمع الشرقي، وهو العذرية. حيث حملت كندا حنا اسم ميس، التي تحب شاب اسمه غالب منذ سنوات طويلة، وهو ابن عمتها، ويكلل ذلك الحب بالزواج بعد حفلة زفاف ضخمة.

لكن في تلك الليلة (ليلة الدخلة) يكتشف زوج ميس أنها ليست “بنت بنوت” حسب ما يطلق على الفتاة العذراء في ذلك المجتمع. فيقوم بضربها، وينصدم، كما يجبرها على إخباره بالسبب، فتتذكر أنها عندما كانت في الصف الثامن، تعرضت للتحرش الجسدي من قبل أحد الأقارب.

حيث لم تكن تعي ما يحصل، ثم يحاول غالب تهديدها بفضحها أمام والدها وإخوتها، ثم يتراجع عن ذلك، ويعيش معها في جو خال من الثقة. لدرجة أنه يضع لها كاميرات مراقبة في المنزل، ويمنعها من الخروج، حتى أنه يسيء معاملتها، فيما بعد يكتشف أنه أخطأ بحقها. وعندما تقرر الانفصال عنه، وتبتعد عنه، يتبعها طالبا منها العودة إليه، كزوجة له وشريكة حياته، وليس كجارية كما كان يعاملها سابقا. شهد في "بنات العيلة" ومن التجارب المميزة للممثلة كندا، دور شهد في مسلسل بنات العيلة للمخرجة رشا شربتجي، حيث ظهرت بشخصية الفتاة الطيبة والمرحة. خاصة أنها تحب الضحك وسماع الأبراج اليومية، وتتبع تفاصيل تلك الأبراج بشكل دائم، وكأنه واحد من هواياتها المحببة. وتدرس شهد في كلية الطب البشري، كما تتدرب على تلك المهنة في واحدة من المشافي، التي يشرف على إدارتها الدكتور خالد. وتدخل تلك الفتاة مع الأخير بشجارات دائمة، خاصة أنه شخص جدي كثيرا، ولا يحب المزاح أو الضحك، لكن مع الوقت يحصل نوع من الإعجاب المتبادل بينهما.

وتقرر الزواج به بالرغم من فارق العمر بينهما، عدا عن ذلك أنه كان متزوجا، ولديه فتاة بعمر المراهقة، بالبداية تعارض والدتها “صبوحة”. ثم ترضخ الأخيرة لقرار ابنتها، ويوجد لشهد شقيقتين سارة وهبة، وترتبط بعلاقة صداقة قوية مع بنات خالاتها: ميرا، رنا، ميرفت، علا. ريم في "الولادة من الخاصرة" ثم تكرر النجمة السورية كندا حنا، تعاملها مع المخرجة شربتجي، مجسدة دور ريم في مسلسل الولادة من الخاصرة، وتلك الفتاة تعمل في معمل خياطة. وهي على علاقة جسدية مع ابن صاحب المعمل “علام”، الذي كان عبارة عن شاب طائش، لا يفكر بمستقبله، كما يسبب المشاكل لوالده. ريم تحمل من علام، ثم تجهض عند أحد الأطباء النسويين، لكنها لا تكتف بذلك، فتستمر بالخطأ، وتحب الانشغال بالمواضيع الجنسية.

وتراقب والديها في كل ليلة من ثقب باب غرفة النوم، ثم تتفق ريم مع خالة علام على تمزيق ملابسها بالمعمل، واتهامه باغتصابها. فيتعرض علام للاعتقال، وتقوم خالته بتزوير تقرير طبي يثبت أنه اغتصبها، لكن عند الشرطة يكتشف والد ريم أن ابنته على علاقة مسبقة بعلام.

فتقرر كل من عائلتيهما أن تزوجهما بالمحكمة، بالرغم من أن علام لا يحب تلك الفتاة، والأخيرة لا تحبه، وكان هدفها من المخطط أن تحصل على المال فقط..

المصدر : وكالات

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