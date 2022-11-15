انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. نقل منى فاروق المستشفى.. التفاصيل حول تطورات حالها الصحية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى فاروق بمشاركة كل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الرسمي على الموقع المخصص لنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، بصورة وهي في أحد المستشفيات الخاصة ويظهر عليها علامات التعب.

صور منى فاروق من المستشفى

وظهرت منى فاروق في الصورة وهي داخا المستشفى، وكتبت تعليق قائلة “اللهم انى راضية بكل ابتلاء وألم اللهم اجعله رفع درجات الي فردوسك الأعلى من”، وطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.