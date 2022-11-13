لبلبة تحصد جائزة ”الهرم الذهبي لإنجاز العمر” في مهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:34 مساءً - كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة الكبيرة "لبلبة"، في حفل افتتاح دورته الـ44 حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.

ولبلبة دخلت المجال الفني وهي طفلة بعمر الـ5 سنوات، كان لها طابعًا خاصًا في الاستعراض والتمثيل وظهرت كموهبة مختلفة، وقدمت 88 فيلما سينمائيا منهم 6 بطولات في طفولتها، و 4 مسلسلات تليفزيونية، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل. كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و 16 مهرجانا عربيا، وحصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF". وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022 .

وتشمل جوائز المهرجان هذا العام فئات عديدة أبرزها؛ جائزة أفضل فيلم: الهرم الذهبي، جائزة لجنة التحكيم: الهرم الفضي، جائزة أفضل ممثلة: تمثال "نصفي" الأميرة باكت آتون.

وجائزة أفضل ممثل: تمثال الوزير أمنحتب الثالث، جائزة أفضل مخرج: تمثال الملك أخناتون، جائزة أفضل سيناريو: تمثال الكاتب المصري، جائزة أفضل عمل أول وثان: تمثال نجيب محفوظ "ممنوحة من لجنة التحكيم للمخرج، جائزة أفضل إبداع فني: "ممنوحة من لجنة التحكيم للمخرج، جائزة أفضل فيلم عربي: 100 ألف جنيه مقدمة من وزارة الثقافة".

ومن المقرر تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى بجائزة "فاتن حمامة للتميز" وكذلك المخرج العالمي "بيلا تار"، وذلك خلال فعاليات حفل افتتاح المهرجان.

كما حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الساعات الماضية، على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، وشملت الجولة التفقدية الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".