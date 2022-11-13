سميحة أيوب: اللي جوزها يقبل أنها تبات بره البيت يبقى متهاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:34 مساءً - أكدت الفنانة سميحة أيوب، أنها تتذكر موقف معين حين قالت: إن السيدة اسمها "حرمه"، وأن الست هي ست في بيتها، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات تنادي بأن السيدة لا تقوم بخدمة زوجها ومنزلها أو تأخذ مقابل مادي من أجل ذلك.

وأضافت "سميحة أيوب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الزواج هو مودة ورحمة كما ذكر في الدين ولابد من المشاركة بين الزوجين، موضحة أن السيدة التي تريد أن تبيت خارج بيتها "دي فيها دبح" والرجال لا يقبلون بذلك.

وتابعت سميحة أيوب أن الرجل الذي يقبل بأن زوجته تبيت خارج المنزل فهو رجل متهاون، ولابد من السيدة أن تخاف علي نفسها وشرفها من أي شئ.