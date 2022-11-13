انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي زغللت قلوب وعيون الرجالة بالأسود المقسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها العاصمة الفرنسية باريس وترتدي فستان من اللون الأسود الطويل والمقسم مع الظهور بنيو لوك جديد، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وعلقت على الصور قائلة ليلة رائعة تحتفل بالفن في مكان ساحر تهانيناmagnompropertiesrichardorlinski على شراكة ناجحة

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.