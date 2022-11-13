انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم تشعل حماس الشباب بالأسود الضيق والقصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم خلال تقديمها برنامج برنامج “راجل و2 ستات” المذاع على قناة أون أي مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن حيث ارتدت العديد من الإطلالات المختلفة والتي كان من بينها الظهور بفستان من اللون الأسود القصير المكشوف من منطقة الصدر أما الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

وعلقت على الفيديو قائلة “أتمنى لكم أسبوعًا رائعًا للجميع مليئًا بالإنجازات الصغيرة والكبيرة المليئة باللحظات السعيدة والصعبة المليئة بالأحلام والآمال”