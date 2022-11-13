انت الان تتابع خبر اتفرج .. مايان السيد تتفوق على لورديانا بوصلة رقص بالبينك القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مايان السيد مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مايان السيد خلال احتفالها بعد ميلادها الخامس والعشرون ما مرتدية فستان قصير من اللون البينك اللامع مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ بطريقة أثارت إعجاب جمهورها أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة قائلة 25 ، مبارك ، ممتن ، سعيد ، ومليء بالحب.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الإطلالة الجرئية مثل كل عام وأنتي بخير