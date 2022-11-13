اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بظهور غريب لا يخطر على البال – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة ثراء جبيل، مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت غادة عبد الرازق في صور ثراء جبيل خلال كواليس فيلم “جوازة بالعافية” والذي سوف يتم عرضه خلال الفترة القادمة، بإطلالة مختلفة تماماً بسبب خضوعها للحقن بالبوتكس فى وجهها، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها منسدلاً على ظهرها وتقوم بتقبل الفنانة ثراء جميل على رأسها.

وعلق الجمهور على هذه الصور مثل عاملة بوتكس فى وشها ولا أيه.