اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة عنيفة من رضوى الشربيني إلى شيرين عبد الوهاب: مشاكلك جوة بيتك كفاية عك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت رسالة عنيفة من رضوى الشربيني إلى شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى طليقها حسام حبيب، بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، وهي من الاشياء التي تسببت في نشر حالة من الجدل بين الجميع.

دفاع رضوى الشربيني عن شيرين عبد الوهاب

وتحدثت رضوى الشربيني أثناء برنامجها “هي وبس” الذي يببث حالياً على قناة سي بي سي سفرة، قائلة “إزاي تقولوا على شيرين عبد الوهاب معندهاش كرامة”، ودافعت عن حسام حبيب متسائلة: “حد يقولي غلط في ايه؟، شقيق شيرين هو اللي قال تصريحات مش كويسة في حق شقيقته وكان في حد من مصلحته أن تكون نفسية شيرين مش كويسة”.

ر أي رضوى الشربيني في عودة شيرين وحسام حبيب

وأما عن رأي رضوى الشربيني في عودة شيرين إلى حسام حبيب، قائلاً “أحنا مالنا مترجعلوا لبعض اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه أحنا أيه مشكلتنا أن شيرين وحسام يسيبوا أو يرجعوا لبعض.. تاريخ حسام حبيب ومداخلاته الهاتفية لم يقول كلمة سيئة في حق شيرين”؟

نصيحة رضوى الشريتي لشيرين عبد الوهاب

ووجهت رضوى رسالة ونصيحة لشيرين، قائلة “‘إنني إنسان غير عادي وعشان كدا حصل الضجة الكبيرة دي وكلامك قدوة لستات كتير وأى واحدة مش قريبة منك هتقول أنك ست بلا كرامة بعد هجومك من قبل بشكل عنيف على حسام حبيب”.

واختتمت قائلة “أحنا بندعمك بس خلي مشاكل بيتك جوة بيتك وكفاية عك بقى وخلوا الناس تنسى العك دا وانتي قدوة ومشهورة ولما اكلمتي قبل كدا عن العوانس أنا زعلت لأنك قدوة وصوت مصري نفتخر به وليكي جمهور كبير بيحبك وفي ضهرك وبطلب منك بشكل شخصي تاخدي بالك من كلامك”.