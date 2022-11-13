انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تكشف عن مكان التاتو الجديد بالأسود الملزق .. اتفرج أين رسمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر خاصية الأستوي بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية ، مرتدية ملابس ضيقة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والقصيرة من منطقة الأرجل حيث ظهر التاتو الذي ترسمه على ساقها بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة : لا تقلق حول ما أنا عليه عمل؛ قلق حول لماذا أنت قلق حول ما أنا عليه تفعل.