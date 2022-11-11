انت الان تتابع خبر اتفرج .. مايان السيد تكشف عن مفاتنها بالكامل بالأسود القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مايان السيد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مايان السيد خلال مشاركتها في حفل ما مرتدية فستان قصير من اللون الأصفر مكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ بطريقة أثارت إعجاب جمهورها أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة على الصور قائلة كانت هذه ليلة لطيفة شكرا لاستضافتناyslyslbeautyyslpopupeg ✨

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور وهذه الإطلالة الجرئية مثل والله انحرفتي اكتر من جورجينا