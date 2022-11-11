انت الان تتابع خبر الأذان مرعب .. ردود أفعال غاضبة بسبب الشرنوبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان محمد الشرنوبي لإنتقادات واسعة بعد خروجه في فيديو له من تركيا من جامع السلطان باسطنبول ليقول أن الأذان هناك بمثابة رعب ، وهو ما عرض الشرنوبي لموجه غاضبه من الإنتقادات والهجوم من المسلمين بسبب رأيه في الأذان، إلا أن الشرنوبي خرج عن صمته ليوضح أن كلمة مرعب المقصود به ” جميل” وليس ” مخيفا” .

أحداث إيجار قديم

أيجار قديم مسلسل جديد يعرض على منصة شاهد من بطولة محمد الشرنوبي والفنان شريف منير ، وكل من الفنان صلاح عبد الله ، ويتناول المسلسل قضية الإيجار القديم في المجتمع المصري حيث يقطن ملايين المصريين في الشقق الإيجار سواء القديم أو الحديث ، وقد لاقي المسلسل ردود أفعال إيجابية واسعه تشيد بأبطاله وبالقصة المطروحة .

يلعب شريف منير شخصية رمزي في مسلسل إيجار قديم ويسكن في عقار إيجار قديم بمنطقة مصر الجديدة، ليفاجئ بأن صاحب العقار حصل على ترخيص هدم ويريد طرد السكان ، فيجد نفسه في الشارع إلا أنه يعود مجددا إلي عمارة يمتلكها هو ليحاول أن يقوم بإخراج أي شخص منها ليعيش في الشقة السكنية ، وتبدأ أحداث المسلسل أيضا مع سكان العقار ليلقي الضوء على ظروفهم الإجتماعية وعلاقتهم فالمسلسل في إطار إجتماعي خفيف ممتع للجمهور .