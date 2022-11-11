انت الان تتابع خبر الأذان مرعب .. ردود أفعال غاضبة بسبب الشرنوبي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان محمد الشرنوبي لإنتقادات واسعة بعد خروجه في فيديو له من تركيا من جامع السلطان باسطنبول ليقول أن الأذان هناك بمثابة رعب ، وهو ما عرض الشرنوبي لموجه غاضبه من الإنتقادات والهجوم من المسلمين بسبب رأيه في الأذان، إلا أن الشرنوبي خرج عن صمته ليوضح أن كلمة مرعب المقصود به ” جميل” وليس ” مخيفا” .
مسلسل ” إيجار قديم ” للشرنوبي
أيجار قديم مسلسل جديد يعرض على منصة شاهد من بطولة محمد الشرنوبي والفنان شريف منير ، وكل من الفنان صلاح عبد الله ، ويتناول المسلسل قضية الإيجار القديم في المجتمع المصري حيث يقطن ملايين المصريين في الشقق الإيجار سواء القديم أو الحديث ، وقد لاقي المسلسل ردود أفعال إيجابية واسعه تشيد بأبطاله وبالقصة المطروحة .
أحداث إيجار قديم
يلعب شريف منير شخصية رمزي في مسلسل إيجار قديم ويسكن في عقار إيجار قديم بمنطقة مصر الجديدة، ليفاجئ بأن صاحب العقار حصل على ترخيص هدم ويريد طرد السكان ، فيجد نفسه في الشارع إلا أنه يعود مجددا إلي عمارة يمتلكها هو ليحاول أن يقوم بإخراج أي شخص منها ليعيش في الشقة السكنية ، وتبدأ أحداث المسلسل أيضا مع سكان العقار ليلقي الضوء على ظروفهم الإجتماعية وعلاقتهم فالمسلسل في إطار إجتماعي خفيف ممتع للجمهور .