انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلي أحمر زاهر تتغلب على الكل بالأسود الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الصغيرة ليلي أحمد زاهر نجلة الفنان احمد زاهر بشر مجموعة من الصور الجديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت ليلي احمد زاهر بأطلاله جذابة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر وتركت شعرها الطويل منسدلا بين وجهها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مما جعل إطلالتها مميزة، معلقة دعونا نعطي لحظة لهذا السحر

ونالت صور الفنانة الصغيرة إعجاب الكثير من المتابعين وحظيت علي الكثير من التعليقيات مثل جملية يا قمر