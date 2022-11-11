انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مدحت صالح يكشف تفاصيل ضربة للفنانة نرمين الفقي: أحب الغيرة المقبولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الفنان مدحت صالح إنه لا يحب المرأة التي تتحدث كثيراً “الرغاية، وأيضاً الرجل الثرثار الرغاي، وتعد من أبرز التصريحات التي تحدث عنها مؤخراً في أحدث لقاء له في الوقت الحالي.

لقاء مدحت صالح مع انجي أنور

وتحدث الفنان مدحت صالح قائلاً “خير الكلام ما قل ودل فكلما كان الكلمات والمفردات موجزة وتوصل المعنى يكون ـفضل وأحب ذلك جداً سواء في الست أو الرجل”.

وأكد مدحت صالح في لقائه مع الإعلامي انجي أنور في برنامج “مصر الجديدة” عبر قناة إي أي سي الفضائية، قائلاً “لا أحب فى الست الشك البايخ والغيرة البايخة ولكني أحب الغيرة المقبولة والشك المقبول أيضاً، عمري في حياتي ما شكيت في أحد وأتعامل مع الناس والجميع من منطلق إحساسي أنا أنه لماذا يكون لدى احتمال مش كويس وعند ظهور العكس لا أفتعل المشكلات ولا أقف عندها وامشي في هدوء ويمكن أضرب أى ست على الإطلاق ولا أحترم أي رجل يضرب ست لأنه عمل غير حضاري”.

ضرب نرمين الفقي على يد مدحت صالح في أبو العروسة

وسرد نرمين الفقي كواليس مشهد ضربة للفنان نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة”، وذلك عندما سحلها من شعرها على الأرض، وقال “زي ما بيقولوا تمثيل والله لم ألمس شعرها ولكن المخرج علمنا تكنيك معين ولم ألمس شعرها على الإطلاق في المشهد”.